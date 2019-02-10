نائبة عن الإصلاح: سنراقب جميع الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع دول الجوار

2019/02/10 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن تحالف الإصلاح ثورة الحلفي، الأحد، أن اعضاء مجلس النواب سيكونون مراقبين لجميع الاتفاقيات مع دول الجوار لاسيما الاردن، مبينة ان الاتفاقية مع الأردن يجب أن تكون مبينة على اساس فائدة الاقتصاد العراقي وشعبه.وقالت الحلفي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اعضاء مجلس النواب سيكونون مراقبين لجميع الاتفاقيات مع دول الجوار لاسيما الاردن”، […]

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