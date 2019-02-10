احمد عبد الصاحب كريم يكتب: يا عادل و صالح و الحلبوسي اعدلوا ما اهمله من قبلكم

2019/02/10 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما هناك القليل من يقرأ هذه الكلمات سيقوم بالسب و الشتم او يقول اننا نتكلم بوهم و لا يمكن المساواة بين الجميع و لا توجد عدالة على الارض في جميع بلدان العالم و بالاخص دول العالم الثالث و لكن الكثيرين ممن سيقرأ هذه الكلمات سيؤيدني و يشكرني لاني لا ابحث عن السعادة لنفسي او اريد ان اسبب الضرر لاحد , كل ما اريد ان اوصله هو بعض المطالب و النصائح لقادة دولتنا الذين نأمل فيهم خيرا كل ما اريد ان اقوله لسيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور (عادل عبد المهدي) و فخامة رئيس الجمهورية الدكتور (برهم صالح) ورئيس مجلس النواب الاستاذ (محمد الحلبوسي انكم امام الله و رسوله و الشعب قادة البلد خلال هذه السنوات الاربعة و رسولنا الكريم محمد (صل الله عليه و اله) يقول (كلكم راع و كل مسؤول عن رعيته).من هنا نتمنى منكم ان تصلحوا ما اهمله لسنوات من تمسك بزمام قيادة البلد لسنين طويلة متناسين خدمة ابناء بلدهم و قسمهم بكتاب الله على خدمة المواطنين و بقوا يتصارعون من اجل المكاسب و المناصب وادخال العراق في ازمات داخلية وخارجية و افراغ ميزانية البلد و ادخالنا في بديون لا نستطيع سدادها لسنوات طويلة الان انتم مطالبون بمجموعة من المطالب اهمها توحيد سلم الرواتب للموظفين اي ليس من المعقول ان يكون الموظف و الذي يحمل نفس الشهادة و الاختصاص في بعض الوزارات و الهيئات المستقلة يتقاضى رواتب بالملايين و باقي موظفي الوزارات الاخرى كالـ (الصحة و الزراعة و التخطيط و البيئة و النقل) و غيرها من الوزارات يتقاضون رواتب لا تكفيهم لعشرة ايام في احسن الاوقات.امنياتنا أن يكون هناك سلم رواتب موحد لجميع الموظفين وان تمنح مخصصات خطورة و مهنية للجميع دون تمايز اما عذر موظفي الرئاسات الثلاث او الهيئات المستقلة انهم يجب ان يتقاضوا مخصصات خطورة كبيرة اقول لهم كيف تتقاضون مخصصات خطورة و دوائركم في اكثر اماكن العراق تحصين و امان بينما باقي الوزارات معرضة للخطر اكثر منكم ، هم معرضين لخطر الارهاب و معرضين لخطر العدوى في المستشفيات امنياتنا ان يصلح المسؤولين ما اهمله من سبقهم في قيادة البلد حيث كانوا يرفعون شعارات انهم يريدون زيادة الرواتب و تعديل سلم الرواتب من اجل المكاسب و الحصول على اصوات الشعب اثناء الانتخابات و بعد انتهاء الانتخابات يتم نسيان هذه الوعود املنا فيكم كبير لإنصاف ابناء بلدكم و ان تكونوا خير عون لشعب مظلوم.

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