مساع أسترالية لإحباط محاولة لتخفيف قوانين الهجرة الصارمة

2019/02/10 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اجتماعا طارئا مع أعضاء حزب الأحرار الذي يتزعمه، اليوم الإثنين، حيث تواجه حكومة الأقلية التي يرأسها ضغوطا بسبب توقعات بهزيمة ثقيلة في الانتخابات التي تجرى خلال الشهور الستة المقبلة.

واجتمع موريسون مع أعضاء البرلمان من ولاية فيكتوريا، ثاني أكثر الولايات الأسترالية ازدحاما بالسكان، التي صوت الناخبون بها بأغلبية كبيرة ضد حزب الأحرار في انتخابات الولاية التي أجريت يوم السبت مما عزز حالة القلق داخل تحالف حزب الأحرار والحزب الوطني.

وقال وزير الخزانة جوش فريدنبرج وهو من فيكتوريا إن الاجتماع كان مثمرا لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل ما جرت مناقشته.

وقال للصحفيين في كانبيرا “أجرينا مناقشة جيدة وصادقة بشأن الدروس المستفادة من الحملة (الانتخابية) في الولاية”.

جاء الاجتماع بعد ساعات من أهم استطلاع رأي في أستراليا والذي أظهر أن الحكومة بصدد تكبد هزيمة ثقيلة أمام حزب العمال المعارض في الانتخابات الوطنية المقبلة المقرر عقدها في مايو أيار.

وكشف استطلاع أجرته صحيفة (ذا أستراليان) أن حكومة موريسون ستخسر 21 مقعدا في مجلس النواب الذي يضم 150 مقعدا.

كما أظهر الاستطلاع أيضا أن نسبة التأييد للحكومة بلغت 35 % فقط أي ما يزيد بنقطة مئوية فقط على أقل مستوى دعم حظيت به.

وفي ضوء هذه الهزيمة الثقيلة المرتقبة نشبت مشادات داخل حزب موريسون مع الكوادر الأكثر تحفظا بشأن الحاجة لتغيير السياسة.

وجاء هذا الانقسام بعدما واجه موريسون برلمانا معاديا لأول مرة منذ أن أعلنت حكومته حكومة أقلية.

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