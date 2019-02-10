اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى تحرك دعوى قضائية ضد مفوضية انتخابات المحافظة

2019/02/10 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركت اللجنة التحضيرية لإقليم نينوى دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية انتخابات نينوى، بسبب إصرارها على حرمان

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