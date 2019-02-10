صحة ذي قار تنذر صيدليات ومذاخر اهلية لمخالفتها الضوابط

2019/02/10 | 12:14

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار عن انذار ثلاث صيدليات وثلاثة مذاخر اهلية لمخالفتها الضوابط والشروط الصحية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار عن انذار ثلاث صيدليات وثلاثة مذاخر اهلية لمخالفتها الضوابط والشروط الصحية .وقال مدير عام صحة ذي قار وكالة عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ، ان الانذارات وجهت عقب حملة تفتيشية نفذها قسم التفتيش في الدائرة على المذاخر والصيدليات في المحافظة .وبين ان فرق التفتيش وبعد ان ضبطت ادوية منتهية الصلاحية ، وجهت الانذارات لثلاث صيدليات وثلاث مذاخر في قضاء الناصرية ، متوعدا باتخاذ اجراءات صارمة بحقها ما لم تلتزم بالتعليمات والضوابط.انتهى،ت ع ح.

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