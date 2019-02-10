المالية النيابية: استمرار التعيينات على ملاك وزارة التربية

2019/02/10 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة المالية النيابية، بأستمرار التعيينات على ملاك وزارة التربية، ونفت حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إيقاف التعيينات التي جرت أخيرا.وقال عضو اللجنة ناجي السعدي، في بيان، "بعد الاتصال بوكيل وزير المالية، وطيف سامي السعيدي مدير عام الشؤون المالية، ومدير النقدية، أكدوا عدم صدور أي كتاب بإيقاف التعيينات، مضيفا أن التعيينات مستمرة وأموالها معززة".

وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام أنباء عن إصدار وزارة التربية إعماما بإيقاف تعيينات التربية التي جرت أخيرا .

تحرير: عامر الشيباني

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