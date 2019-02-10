2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي في كلمته بالبرلمان العربي: العراق دفع ثمناً غالياً للنصر

على داعش وإستقرار المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي في كلمته بالبرلمان العربي: العراق دفع ثمناً غالياً للنصر على داعش وإستقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي في كلمته بالبرلمان العربي: العراق دفع ثمناً غالياً للنصر على داعش وإستقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).