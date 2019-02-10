2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت اعدادية المجر الكبير للبنين منذ بداية هذا العام الدراسي 2018-2019 انطلاق مشروع جديد بأسم (طلاب العطاء التنموي) والذي يهدف الى تنمية مهارات الطلاب العلمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ميسان لـ "العهد نيوز": اعدادية المجر الكبير تشهد انطلاقة مشروع "طلاب العطاء التنموي") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ميسان لـ "العهد نيوز": اعدادية المجر الكبير تشهد انطلاقة مشروع "طلاب العطاء التنموي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).