الاعلان رسمياً عن حل مشكلة مكالمات الفيس تايم

2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة آبل رسمياً انها ارسلت تحديث iOS 12.1.4 للايفون والايباد والايبود تاتش ، وهو التحديث الذي عالج مشكلة تسريب المكالمات عبر تطبيق فيس تايم

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