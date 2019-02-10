2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1- حلويات الاطفال على شكل علب سكائر.2- - لعب الاطفال المحرضة على العنف بكافة انواعها.3- - الاسماك المبردة.4- المواد البلاستيكية المعاد تدويرها والتي تدخل في حفظ الاغذية.5- السكائر الالكترونية.6- البراميل الملوثة.7- المصادر المشعة (بموافقة الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة).8- اللحوم الكندية.9- لحم الخنزير.10-الاجهزة والمعدات الالكترونية ذات الاستخدام الامني والاستخباراتي (بموافقات خاصة).11- الاثاث المستخدم.12- الاسمنت بكل انواعه (عدا الابيض بموافقة مجلس الوزراء).13-الادوات الجارحة.14-المواد المستعملة.15-المنتجات الاسرائيلية.16-الاثار واللوحات والسجاد القديم (الاثرية).17-السيارات المتضررة.انتهى...س ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أبرز المواد الممنوعة من الاستيراد في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أبرز المواد الممنوعة من الاستيراد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).