2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ..



حزب الله ينظم معرض "الشكر والوفاء "

تقارير الغدير

في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ..



حزب الله ينظم معرض "الشكر والوفاء "

الأحد 10 فبراير 2019 - 12:00

في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ..



حزب الله ينظم معرض "الشكر والوفاء " .

تقرير ..



لبنان

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية .. حزب الله ينظم معرض "الشكر والوفاء " ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية .. حزب الله ينظم معرض "الشكر والوفاء " ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).