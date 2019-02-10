إليزابيث وارين تدشن حملتها لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية

2019/02/10 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دشنت السيناتور إليزابيث وارين رسميا حملتها لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة متعهدة بالقضاء على انعدام المساواة الاقتصادية.وأصبحت وارين أحدث شخصية من الحزب الديمقراطي تسعى لنيل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.ورد فريق الحملة الانتخابية لترامب على وارين حتى قبل أن تعلن بدء حملتها رسميا و وصفتها حملة […]

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