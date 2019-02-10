2019/02/10 | 12:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية إسبانية أن سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد تساوى مع زين الدين زيدان مدرب الملكي الأسبق في بداية عهده مع الفريق.

وقاد سولاري فريقه ريال مدريد لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة الديربي بنتيجة 3-1 في الجولة 23 من الليجا.ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإنه بعد مرور 25 مباراة على تواجد سولاري كمدير فني للريال، أصبحت أرقامه مشابهة لما وصل إليه الفرنسي زيدان في نفس عدد المباريات.وتابعت الصحيفة أن بدايات الثنائي متشابهة، حيث أن كلا منهما قد تم تصعيده من تدريب فريق الكاستيا إلى الفريق الأول، فزيدان قاد ريال مدريد بعد رحيل رافائيل بينيتيز بسبب النتائج السيئة وسولاري تولى المهمة بعد رحيل جولين لوبيتيجي.وأضافت أن زيدان حقق في أول 25 مباراة مع ريال مدريد 20 فوز، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين على الرغم من عدم استكماله بطولة كأس ملك إسبانيا مثل سولاري بسبب إقصاء الفريق بعد مشاركة دينيس تشيرشيف أمام قادش قبل وصوله في موسم2015-2016 .واختتمت أن سولاري لديه نفس أرقام المدرب الفرنسي، ولكن في أولى مواسم زيدان كانت النهاية لصالح برشلونة محليا بالفوز ببطولتي الدوري والكأس ونجح ريال مدريد في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سولاري يتساوى مع زيدان في ريال مدريد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سولاري يتساوى مع زيدان في ريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).