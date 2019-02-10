2019/02/10 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يدعو الى إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يدعو الى إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يدعو الى إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يدعو الى إنهاء حالة الخصومة والتجافي بين الأشقاء العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).