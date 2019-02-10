وفاة توأم ملتصق كانا بحاجة ماسة للسفر باليمن

2019/02/10 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي رضيعين ملتصقين باليمن، وذلك بسبب تدهور الرعاية الصحية في البلدة التي تعاني من ويلات الحرب.

التوأم الملتصق اللذين وُلدا في اليمن قبل أسبوعين وكانا بحاجة ماسة للعلاج بالخارج توفيا، لحاجتهم للسفر في حين أن مطار صنعاء واقع تحت سيطرة الحوثيين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبحث كيفية نقل الرضيعين للخارج للعلاج يوم الأربعاء، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

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