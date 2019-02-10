بأسماء الوزارات.. تقسيم المناصب في الإقليم بين الاحزاب الكردية

2019/02/10 | 12:25

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بغداد- العراق اليوم:

أفادت تسريبات بشأن الاتفاقية السياسية بين الاحزاب الكردستانية وفقا للاجتماعات والمفاوضات فإن الم...





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