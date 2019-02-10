موسع .. الحلبوسي: شعوبنا تتطلع الى وحدة عربية

2019/02/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الاحد، ان العراق انجز المهمة وانتصر على الارهاب، معلنا تطلع الشعوب العربية الى وحدة مشتركة وانهاء حالة الخصومة والتجافي بين الاشقاء.

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