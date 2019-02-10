عودة 109 نازحين لمناطق سكناهم في قضاء القائم

2019/02/10 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين ،اليوم الاحد، عودة 109 نازحين من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء القائم غرب محافظة الانبار.

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