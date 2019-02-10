نائب يكشف آلية انتخاب رئاسة برلمان كوردستان

2019/02/10 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس السن لبرلمان كوردستان ريفينك هروري، اليوم الاحد، ان جلسة يوم 18/2/2019 ستشهد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كوردستان.

ونقل اعلام الاتحاد الوطني عن هروري قوله ان جلسة برلمان كوردستان ليوم 18/2/2019، ستشهد اداء اليمين القانونية من قبل 3 اعضاء في برلمان كوردستان من ثم المباشرة بانتخاب رئيس برلمان كوردستان ونائبه وسكرتير البرلمان.

وتابع "بعد ذلك ستبدأ الجلسات الرسمية لبرلمان كوردستان برئاسة الهيئة المنتخبة، ومن ثم سيمضي برلمان كوردستان بالغاء قرار توزيع صلاحيات رئيس اقليم كوردستان على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعديل قانون رئاسة اقليم كوردستان لانتخاب الرئيس داخل برلمان كوردستان".

ولفت هروري الى انه "بعد ذلك سيتم انتخاب رئيس اقليم كوردستان داخل برلمان كوردستان"، موضحا "لا نعلم ان كان انجاز كل هذا سيتم في جلسة واحدة لبرمان كوردستان ام خلال عدة جلسات".

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