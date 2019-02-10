برجك ليوم الاحد 10-2-2019 , حظك لهذا اليوم

2019/02/10 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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الحملمهنياً: يوم يبشر بالهدوء والحلول والظروف المناسبة والصدف التي تخفّف من التشنّج عاطفياً: اذا اردت اقناع الشريك بوجهة نظرك، فعليك ان تكون أكثر جديّة من السابق صحياً: لا بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها إذا كان الوضع الصحي يستدعي ذلكالثورقد يراودك شعور بضرورة تقديم خدماتك والنيابة عن زميل لتحمّل مسؤوليات كبيرة ودقيقة.



لا تكترث بأمور لا تستحق، وانظر إلى الأمام عاطفياً: تدخلات المقربين تؤثر سلباً أحياناً كثيرة في توتير العلاقة، وهنا لا بد من بت الأمور سريعاً صحياً: تحاش جميع أنواع الحلويات، واستعض عنها بالفواكه والعصيرالجوزاءمهنياً: تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازًا كبيرًا.



تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.



انه يوم ممتاز عاطفياً: اذهب الى مكان تجده مريحاً برفقة الشريك.



إذا كان لديك شك في الطرف الآخر حاول التأكد من شكوكك قبل ان تقدم على امر لا تحمد عقباه صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليومالسرطانمهنياً: تشعر بالتعب والإرهاق بسبب كثرة الأعمال التي تنهال عليك.



حاول تنظيم أعمالك عاطفياً: تحاول أن تعيد الأمور الى مجاريها بينك وبين الحبيب، لكنك قد تجد بعض الصعوبة صحياً: تناول الأسماك المشوية لا يضرّ، لكن لا تكثر من السوشي واللحوم النيئةالأسدمهنياً: راقب تصرفاتك، فقد تفقد ثقة الآخرين بسلوكك هذا.



لا تعرّض سمعتك واستقرارك للخطر.



ركّز على شؤونك الخاصة ودعْكَ من شؤون الآخرين عاطفياً: قد يطلب منك الشريك المساهمة في مشروع يفيدكما، وتكون نتائجه أكثر من المتوقع صحياً: قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، وتجنب كل ما يسبب لك الأذى والتعرض للأمراضالعذراءمهنياً: تحولات مفاجئة تدفعك إلى خلط الأوراق مجدداً، لكن ذلك قد يكون إيجابياً وحاسماً لمصلحتك عاطفياً: عراقيل في طريق تصويب العلاقة بالشريك.



الإرادة موجودة، وهذا مهمّ للمحاولة مجدداً صحياً: كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام لكنها تحتوي على ما يسبب لك مشكلات صحيةالميزانمهنياً: لا تخشَ اتخاذ توجهات جديدة، فكّر في مشاريع حديثة ولا تقلق بشأن الأوضاع المادية.



قدرتك على التفاوض والنجاح كبيرة جداً عاطفياً: أنت صاحب شعور حساس ومرهف، والشريك يعرف ذلك، ويداري هذه المشاعر كما يجب صحياً: أدعُ الأصدقاء أو الأقرباء إلى نزهة على شاطئ البحر أو الذهاب في رحلة صيدالعقربمهنياً: بانتظار عدد من العروض المغرية لتغيير عملك، لكن لا تتسرع في اتخاذ قرارات عشوائية، قبل توضيح الأمور عاطفياً: إتبع حدسك ووحيك، القلب مليء بجديد هذا اليوم ويمنحك قوة وشعوراً بالنفوذ صحياً: إنتبه لصحتك وسلامة قلبك، وتناول أدويتك بانتظام وتقيد بإرشادات الطبيبالقوسمهنياً: تشرق قريباً شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمراً، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك وتعاملك الجيد مع الآخرين عاطفياً: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر.



حافظ على أسراره ولا تفشها صحياً: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهمالجديمهنياً: كن حذراً في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلاً للثقة، وحتى لا تصدمك حقيقتهم لاحقاً عاطفياً: ستكون موضع ثناء في الفترة المقبلة، والسبب يعود إلى الثقة المفرطة التي يمنحك إياها الشريك صحياً: تمهل في كل ما تقوم به ولا تضغط على نفسك كثيراًالدلومهنياً: عليك أن تجد حلولاً عملية وسريعة للمشكلات التي قد تواجهها هذا الاسبوع، وقد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة عاطفياً: لا تستغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى غاياتك، فيجد نفسه مرغماً على تنفيذ طلباتك صحياً: لا تعتقد أن الصحة السليمة والمعافاة تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها الكثير من الأمراضالحوتمهنياً: التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، يسهم في وصولك إلى تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك منذ فترة طويلة عاطفياً: قد تجد نفسك قريباً مضطراً إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج صحياً: ممارسة الجري الخفيف وإتباعها بتمارين قبل التوجه إلى العمل أمر مهم جداً

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