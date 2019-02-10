هيئة السياحة تتوقع ارتفاع أعداد السياح القادمين لإقليم كوردستان إلى أربعة ملايين سائح

2019/02/10 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - سورانأعلن رئيس هيئة السياحة في إقليم كوردستان، مولوي جبار، اليوم الأحد، 10 شباط، 2019، أن أكثر من 90 ألف سائح دخلوا إلى أربيل خلال ثمانية أيام، متوقعاً أن يتجاوز عدد السياح في الإقليم هذا العام إلى أربعة ملايين سائح.وقال جبار لشبكة رووداو الإعلامية على هامش مشاركته في الملتقى السياحي الثاني الذي عقد اليوم في جبل كورك بمشاركة 30 شركة سياحية من وسط العراق وجنوبه: "بالتأكيد هذه اللقاءات مهمة جداً للتوصل لتفاهم مع الشركات السياحية في وسط العراق وجنوبه التي تجلب السياح إلى الإقليم، والاطلاع على المشاكل التي تعاني منها، إلى جانب تعزيز السياحة العلاجية"، مشدداً على "تقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات السياحية".وأضاف: "نرغب بجذب السياح إلى إقليم كوردستان، ونحن نعمل على هذا المجال منذ سنوات بالتعاون مع وزارة البلديات والسياحة ورئيس الحكومة"، مؤكداً أن "عدد السياح هذه السنة يفوق سابقاته، حيث دخل أكثر من 90 ألف سائح عبر مدخلين من أربيل خلال الأيام الثمانية الماضية ناهيك عن السياح القادمين عبر المطار وهذا دليل على انتعاش السياحة الشتوية". وكشف جبار عن خطة لرفع عدد السياح في إقليم كوردستان إلى ثلاثة ملايين و500 ألف سائح، متابعاً: "عدد السياح يفوق توقعاتنا، ومن المحتمل أن يزيد عدد السياح القادمين إلى إقليم كوردستان هذا العام عن أربعة ملايين سائح".وانطلق اليوم الأحد، الملتقى السياحي الثاني في جبل كورك بمشاركة عدد من الشركات السياحية من وسط العراق وجنوبه، بالتزامن مع إقامة مهرجان التزلج على الجليد في دورته الثالثة بمشاركة عدد من المتسابقين الأجانب والمحليين.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في جبل كورك، بختيار قادر، إن رئيس هيئة السياحة في إقليم كوردستان شارك في الملتقى إلى جانب المسؤولين الإداريين والأمنيين في رواندز وسوران إضافة إلى 30 شركة سياحية من وسط وجنوب العراق.وتابع أن الملتقى الذي انطلق في الساعة العاشرة من صباح اليوم يهدف لتبادل الآراء ووجهات النظر واستعراض أبرز العراقيل أمام الشركات السياحية للتوصل إلى تفاهم مشترك.

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