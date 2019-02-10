الطاقة النيابية: امتناع النفط عن عرض العقود والاتفاقيات سيضعها بخانة الشك

2019/02/10 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو النفط والطاقة النيابية صادق السليطي، الاحد، وزارة النفط بالاسراع في عرض العقود والاتفاقات على اللجان النيابية لدراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة وابداء الرأي فيها، مشيرا الى ان امتاع الوزارة عن عرض تلك العقود سيضعها في خانة الشك.وقال السليطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب لديها عدد من الملاحظات […]

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