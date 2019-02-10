بالفيديو.. طفل عراقي يتحدى ميسي ومحمد صلاح

2019/02/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

على غرار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه النجم الارجنتيني ميسي، وكذلك مهاجم ليفربول محمد صلاح، قام طفل عراقي بنشر مقطع فيديو يظهر فيه موهبته الكبيرة.

وأظهر الطفل العراقي موهبة كبيرة في ركل الكرة داخل أحدى فتحات غرف منزله الطيني.نشر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، مقطع فيديو جديد يظهر مهاراته في تسديد الكرة والتحكم بها ضمن حملة إعلانية لشركة مشروبات غازية .

الفيديو الذي نشره ميسي على صفحته على فيسبوك أظهره يضع زجاجة مياه غازية فوق الكرة قبل أن يركل الكرة لتمر من حلقة ضيقة بينما تطير الزجاجة في الهواء وتستقر في وضع معتدل على الأرض.كان النجم المصري محمد صلاح لاعب نشر قبل أيام مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك ضمن حملة إعلانية لشركة المشروبات الغازية ذاتها.صلاح وضع زجاجة مياه غازية فوق إطار سيارة معلق قبل أن يركل الكرة لتطيح بالزجاجة دون إطار السيارة.

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