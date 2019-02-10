2019/02/10 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أعلن نادي الاتحاد السوري، عن خوضه مبارياته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على الأراضي الإماراتية بد اعتذار الاتحاد اللبناني.ونشر النادي بياناً عبر صفحته، جاء فيه: " تسلم مجلس ادارة نادي الاتحاد اليوم كتاب من الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مضمونه موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة مباريات نادي الاتحاد في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي ٢٠١٩".

وواصل: " وذلك بعد اعتذار الاتحاد اللبناني عن الاستضافة بسبب تعرض ملعب صيدا لعاصفة ادت الى خروجه عن العمل بالفترة الحالية".

وأتم البيان: " مجلس ادارة نادي الاتحاد تشكر جهود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ممثلة بالاستاذ فادي الدباس لسرعة التجاوب وتأمين الموافقات اللازمة لتغيير أرض الاستضافة".



اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

الجدير بالذكر ان قرعة كاس الاتحاد الآسيوي، أوقعت نادي الاتحاد في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلاً من الجزيرة الأردني والنجمة البحريني والكويت الكويتي.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تستضيف مباريات الاتحاد السوري في كأس الاتحاد الآسيوي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تستضيف مباريات الاتحاد السوري في كأس الاتحاد الآسيوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).