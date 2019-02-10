تقرير أميركي يرصد نشاطات حزب الله في 3 دول لاتينية محورها “فنزويلا”

2019/02/10 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعدما شهدت فنزويلا انقلاباً في الأوضاع السياسية، بتولي رئيس مقرب من الولايات المتحدة مقاليد الحكم في كراكاس، فإن واشنطن ما تزال ترى أن وجود حزب الله اللبناني في فنزويلا قد لا ينتهي، ونشر موقع مجلة فورين بوليسي الأميركية، تقريراً ناقش تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن اعتقاد واشنطن بأن حزب […]

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