صور: النهروان خارج الكوكب.. والعسكر يتدخل للإغاثة!

2019/02/10 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس شرعت قوة من قيادة عمليات بغداد، الاحد، بتوزيع حصص من المياه الصالحة للشرب على سكان منطقة النهروان فيما نقل عن سكان المنطقة شهادات تبيّن مدى سوء الأوضاع.وتحدث سكان محليون لمراسل “ناس” (10 شباط 2019) عن “أوضاع لا تُطاق، في المنطقة، بعد مرور 10 ايام على تلوث مياه الشرب فيها، فيما يضطر السكان […]

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