2019/02/10 | 12:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أرجع وزير الموارد المائية جمال العادلي، اليوم الاحد، سبب انخفاض المياه في بحيرة الرزازة الى عدم كفاية السيول في الهضبة الغربية.

وقال العادلي، ان “بحيرة الرزازة تتغذى بالمياه عن طريقين هما ناظم ما بين الحبانية و الرزازة و عن طريق السيول التي تأتيها من البادية المحيطة بها”، مؤكدا ان “نهر الفرات و رغم الامطار و السيول التي شهدتها البلاد خلال الموسم الحالي لا يزال شحيح في مياهه”.

وبين ان “مياه تلك الامطار و السيول كانت في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، مع قلتها في الجهة الغربية و باديتها”، مشيرا الى ان “السيول القليلة التي حصلت في الجهة الغربية كانت تتدفق لبحيرة الحبانية”.ولفت الى ان “وجوب ارتفاع المياه في بحيرة الحبانية الى مستوى ليتم بعد ذلك تحويل المياه منها الى بحيرة الرزازة”، منوها الى ان “امتلاء الرزازة يعتمد ايضا على ارتفاع المياه في نهر الفرات

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الموارد المائية يوضح اسباب انخفاض المياه في بحيرة الرزازة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الموارد المائية يوضح اسباب انخفاض المياه في بحيرة الرزازة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).