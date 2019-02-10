اعتقال “داعشي” بعملية امنية استباقية في عامرية الصمود

2019/02/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار شاكر العيساوي، اليوم الاحد، عن اعتقال عنصر بتنظيم “داعش” الإجرامي كان يروم تفخيخ عجلة بعملية امنية استباقية جنوبي

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