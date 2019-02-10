النزاهة تضبط حوالتين لمبالغ خيالية لمصرف زراعي في ميسان

2019/02/10 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة في بيان تلقت" الغديرنسخة منه ان "فريقا من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيئة انتقل إلى المصرف الزراعي، تمكن من ضبط أوليات ابتياع الحوالتين التي تم تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكومية في بغداد".وأوضحت، أن "التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن أن الحوالتين تبلغ قيمتهما (5,680,000,000) مليارت دينار"، مبينة أن "إحداهما مزورة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مخالفة للتعليمات النافذة".وأضافت الدائرة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات وعرضه على قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".انتهى .م ك

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