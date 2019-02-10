أمين عام مجلس الوزراء يؤكد على أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات

2019/02/10 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق،الاحد، على أهمية التوسع المصرفي في تقديم الخدمات للمواطنين، واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض.

وقال العلاق خلال افتتاحه فرع المصرف الصناعي قرب مبنى المفوضية العليا للانتخابات في بيان له تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "التوسع المصرفي يعتبر من الاهمية لتقديم الخدمات الى المواطنين في ظل التوجه الحكومي نحو النهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد واستثمار مبادرة البنك المركزي في تسهيل التعاملات المصرفية والاقراض".

من جهته أشار مدير عام المصرف بلال صباح حسين ان "افتتاح الفرع الجديد يأتي لإدخال الأدوات الإلكترونية في تقديم خدماته بما يتناسب والتطور الحاصل في الصناعة المصرفية, حيث سيقوم الفرع بالمساهمة في عملية توطين رواتب موظفي الدولة للدوائر التي تقع ضمن نطاق عملها، من خلال بطاقات يصدرها المصرف، بما يسهم في تقليل التكلفة الكلية لعملية دفع الرواتب والاحتفاظ بالنقد داخل النظام المصرفي".

يشار الى ان المصرف الصناعي هو أحد المصارف المساهمة في عملية توطين رواتب الموظفين التي أعلن عنها البنك المركزي العراقي في وقت سابق.

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