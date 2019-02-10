المركزي يُخفض نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة

2019/02/10 | 12:48

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، الاحد، تخفيضه نسبة خطاب الضمان وأجور الاشراف والمتابعة لشركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية.

وقال البنك في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "استنادا الى قرار مجلس ادارة البنك فقد تقرر تخفيض نسبة خطاب الضمان المقدم من قبل شركات التوسط ببيع وشراء العملات الاجنبية لتصبح 10% من راس المال الشركة بدلا من 50% ومبلغ التامينات 50 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار".

واضاف البنك انه "تم ايضا تخفيض اجور الاشراف والمتابعة الى 500 الف دينار بدلا من مليون دينار، كما تم تخفيض اجور تدقيق الحسابات الختامية الى 250 الف دينار بدلا من 500 الف دينار".

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