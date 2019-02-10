اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى ترفع دعوى قضائية ضد مفوضية الانتخابات لرفضها طلبهم

2019/02/10 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور ينوز/ نينوىأعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر إقليم نينوى، اليوم الاحد، “عن رفع دعوى قضائية ضدً مفوضية المحافظة للانتخابات بعد رفضها طلبا لإنشاء “إقليم نينوى”.

وقال عضو اللجنة فارس حازم الجويجاتي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “تم تحريك دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية ضد مفوضية نينوى للانتخابات بسبب اصرارها على حرمان المحافظة من حقها الدستوري في تحويل المحافظة إلى إقليم دستوري”.

وأضاف الجويجاتي: “نحن على ثقة عالية بعدالة المحكمة الاتحادية باعتبارها الحارس الأمين للدستور العراقي تكريسا للديمقراطية، كما نهيب اليوم بجماهيرنا الصامدة التي صوتت لتأييد الطلب ومنهم من ينتظر وقد تجاوز عددهم الخمسمائة الف صوت ونؤكد على الجميع ضرورة التزام الحكمة وممارسة اقصى درجات ضبط النفس”.

وتابع البيان: “نعلم الجميع بأننا أحتفظنا بمستمسكائهم الثبوتية وخصوصياتهم جميعا حرصا منا على مصلحتهم العامة”.

وكان المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر اقليم نينوى، وعد الله عز الدين، قد أعلن السبت، أن “نخبة كبيرة من أهالي المحافظة قدمت ً طلبا إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخصوص انشاء الاقليم”.

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