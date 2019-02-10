نائب يدعو الحكومة لتفعيل قانون حماية المنتجات المحلية بانواعها

2019/02/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري الحكومة لتفعيل قانون حماية الروزنامة الزراعية والمنتجات المحلية بانواعها.

وقال الشمري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “على الحكومة والجهات المعنية منع دخول المنتجات الزراعية بشكل خاص والتي تتضارب مع المنتج المحلي وتفعيل قانون رفم 11 لسنة 2010 الخاص بحماية المنتجات اللمحلية الزراعية والصناعية والحيوانية”.

وشدد الشمري على “ضرورة ان تكون الحكومة ساندة وداعمة للمنتج المحلي بكافة انواعه من ثروة حيوانية من اسماك ودواجن وفواكه وخضر وغير من المنتجات وامنع استيراد مايقابلها من المنتج المحلي”.

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