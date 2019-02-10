نائب: نرفض تدخل الحكومة بمصير ومستقبل اللجنة الاولمبية العراقية

2019/02/10 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عبر عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية ديار برواري، اليوم الاحد، عن رفضه تدخل الحكومة في مصير ومستقبل اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال برواري في بيان ورد لشفق نيوز "سمعنا الیوم بان الحكومة العراقیة طالبت اللجنة الاولمبیة العراقیة بعدم اجراء انتخابات المكتب التنفیذي لحین الانتهاء من ترشیع القوانین او تشكیل لجنة مؤقتة".

واضاف "ندعو الی الالتزام بتوجیهات ومتطلبات اللجنة الاولمبیة الدولیة ونرفض تدخل الحكومة والساسة والاشخاص في مصیر ومستقبل اللجنة الاولمبیة العراقیة".

واوضح برواري"لقد فشلت الحكومة الاتحادیة ومجلس النواب السابقین، من اقرار قانون اللجنة الاولمبیة العراقیة نتیجة التصادم في الرؤی والمصالح"، مردفا انه "من الضروري علی الجمیع دعم الاستقلال الكامل للجنة الاولمبیة وعدم ادخالها في ایة صراعات وتجاذبات، نطلب من كل الجهات المعنیة ان تعي حقیقة الوضع اللاقانوني الموجود حالیا الذي لا یخدم الحركة الریاضیة في البلد" .

وطالب برواري "الالتزام بخارطة الطریق وتوجیهات اللجنة الالمبیة الدولیة والمصلحة العلیا للبلد".

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