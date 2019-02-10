سولسكيار يشيد بأداء بوغبا

2019/02/10 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من جهته عبر بوغبا عن سعادته بوصول فريقه للمربع الذهبي حتى ولو مؤقتاً لكنه شدد على أن الطريق لايزال طويلا حتى نهاية الموسم

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