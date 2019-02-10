2019/02/10 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمتا جنايات ذي قار والنجف أحكاما مختلفة بالسجن والغرامة المالية بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحكام بالسجن بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحكام بالسجن بحق عدد من المتاجرين والمروجين للمخدرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).