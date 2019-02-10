2019/02/10 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكن مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية, الأحد, من تدمير آلية عسكرية لمرتزقة السعودية وقتل من فيها في قطاع نجران.وقال مصدر عسكري, إن “مجاهدي الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا, اليوم, من تدمير آلية عسكرية محملة بمرتزقة الجيش السعودي بعبوة ناسفة في صحراء الاجاشر قبالة قطاع نجران”.وأضاف المصدر, أن “تفجير العجلة تسبب بمقتل المرتزقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجاهدو اليمن يدمّرون آلية عسكرية لمرتزقة السعودية ويقتلون من فيها في نجران alansaar.

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