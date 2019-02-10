2019/02/10 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت شبكة رصد المداهمات في إحصائيّتها للأسبوع الأوّل منالشهر الجاري، عن توثيق اعتقال 13 مواطنًا، بينهم عالم دين ووالد شهيد، واقتحام نحو 9 بلدات، ومداهمة عشرات المنازل، وذلك في تصعيد قبيل الذكرى الثامنة لثورة 14 شباط.وأوضحت الشبكة أوضحت عبر “تويتر” أنّ “البلدات المقتحمة هي “كرانة، المصلى، جدحفص، الدراز، أبو صيبع، الشاخورة، باربار، عالي، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية تفضح ممارسات النظام البحريني “القمعية” ضد الشعب alansaar.

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