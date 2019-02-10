حوار جول - تزيوليس: الفيحاء سيعود أقوى ولا اهتم بمركزي في الملعب

2019/02/10 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر لعب بقمصان عديد الأندية في مختلف البلاد الأوروبية، اليونان وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا واسكتلندا وقبرص قبل أن يحط الرحال في السعودية وتحديدًا مع نادي الفيحاء.

ألكساندروس تزيوليس لاعب الوسط اليوناني المخضرم انتقل للفيحاء قادمًا من هيرتس الاسكتلندي صيف عام 2017 في صفقة انتقال حر.

ابن الـ 33 عامًا تحدث في حوار خاص لجول بعد اقتراب موسمه الثاني مع الفريق من الانتهاء. اختيارات المحررين ما هي أكاديمية أسباير؟ وكيف ساهمت في فوز قطر بكأس آسيا 2019؟ محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

ألكساندروس قال في بداية حواره لجول عن الفارق بين الموسمين الماضي والحالي: " الموسم الماضي كانت التجربة الأولى للفريق في الدوري الممتاز وبالرغم من ذلك حققنا مستويات مميزة واستطعنا الفوز على الفرق الكبيرة كالهلال والنصر والاتحاد.

هذا الموسم كانت بدايتنا متعثرة وللأسف لم يحالفنا الحظ كثيراً بتقديم مستويات جيدة ولكن لايزال أمامنا الوقت لتحسين الوضع والخروج من هذه الأزمة".

الفيحاء أنهى الدوري الموسم الماضي في المركز الثامن بينما يتواجد الآن في المركز الـ14 بأربعة انتصارات وأربعة تعادلات و11 هزيمة.

لاعب الوسط اليوناني أَضاف: "الفيحاء لديه عديد اللاعبين الجيدين وإمكانات كبيرة في الإدارة لذلك نحتاج لمزيد من الوقت والتوفيق مع بذل قصارى جهدنا للتعافي مما حدث في بداية الموسم".

وعن تأقلمه مع الأجواء في السعودية، قال ابن الـ 33 عامًا: " هناك الكثير من الاختلافات بين اليونان أو أوروبا والسعودية.



واجهت بعض الصعوبات في التأقلم مع بداية تواجدي هنا ولكن مع الوقت اعتدت على الحياة هن، وقتي أقضيه بين التمارين في النادي والمنزل أو الخروج إلى التسوق"

اللاعب اليوناني أضاف عن الفارق بين الكرة في أوروبا والسعودية: " كرة القدم تمتلك شعبية كبيرة في الكثير من البلدان وهنا وجدت الاهتمام الكبير لدى المجتمع السعودي كذلك على المستوى الرسمي والتنظيمي والذي يصل الى مستويات عالية من الاحترافية والتنافسية القوية بين الفرق وتواجد لاعبين مميزين".

لاعب الوسط اليوناني لعب بقمصان موناكو الفرنسي وفيردر بريمن الألماني وسيينا الإيطالي وباناثانيكوس وبانينيوس وباوك في اليونان وريسينج سانتاندير الإسباني وأبويل نيقوسيا القبرصي وقيصر سبور التركي وهيرتس الاسكلتندي قبل التواجد مع الفيحاء.

ألكساندروس الذي ينتهي تعاقده مع الفيحاء الصيف المقبل تابع عن مستقبله: "لا أعلم ما سيحدث، الأهم الآن هو التركيز مع الفريق للخروج من الموقف الصعب وبعدها سأتخذ القرار الأنسب".

ومن الأندية إلى المنتخب اليوناني الذي غاب عن التواجد في بطولتي كأس العالم واليورو الأخيرتين، حيث قال ألكساندروس: " نحتاج إلى كثير من العمل بجدية للعودة إلى المنافسات واليونان قادرة على ذلك متى ما تواجدت الرغبة الجادة.



أتمنى أن نعود للطريق الصحيح مستقبلًا".

ابن الـ 33 عامًا اختتم حواره لجول عن مركزه المفضل في الملعب: "لعبت في جميع مراكز خط الوسط ولا تواجد مشكلة في أياً منها، أطبق ما يطلبه مني المدرب من أجل مساعدة الفريق.



تسجيل الأهداف والمساهمة فيها أمر رائع بالتأكيد ولكن خدمة النادي هي الهدف الأهم بالنسبة لي".

🏟️ جروجيس كاراكيايسمن أكثر الملاعب صخباً في العالم، وقد تسأل لاعبي ميلان عن الأمر، في مباراة تأهل أولمبياكوس 🇬🇷 للدور الثاني من الدور الأوروبي أمامهم.32 ألفاً يجعلون من خلال الألعاب النارية والضوضاء التي ينتهجوها ملعبهم أحد أصعب ملاعب الكرة الأوروبية.



pic.twitter.com/r0ANee2VVq— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019ألكساندروس شارك في 48 مباراة مع الفيحاء منذ الموسم الماضي سجل خلالها ثلاثة أهداف ومرر تمريرتين حاسمتين.

مسيرة طويلة للاعب الوسط اليوناني لعب فيها 493 مباراة مع 11 ناديًا.



سجل 21 هدفًا ومرر 20 تمريرة حاسمة إلى جانب الفوز بلقب الدوري اليوناني والقبرصي مع كأس اليونان وألمانيا.





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