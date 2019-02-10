حاتم العراقي يحيي حفله الاول في العراق بعد انقطاع دام 15 عاماً

2019/02/10 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وصل الى العاصمة العراقية بغداد، الاحد، الفنان حاتم العراقي بعد انقطاع دام 15 عاماً.واظهر مقطع فيديو، اليوم (10 شباط 2019)، وصول حاتم العراقي الى مطار بغداد الدولي وكان باستقباله عدد من الجمهور العراقي”.وتأتي هذه الزيارة مع قرب الاحتفال بعيد الحب في 14 شباط من كل عام، حيث يعتزم الفنان العراقي […]

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