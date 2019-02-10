مصدر أمني يعلن حصيلة تصدي الحشد لـ “مجموعة انتحاريين”

2019/02/10 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت قيادة عمليات نينوى، الاحد، قتل انتحاريين اثنين، واعتقال اثنين آخرين، في قضاء البعاج بالموصل.وقال مصدر امني لـ”ناس”، اليوم (10 شباط 2019)، ان “عمليات نينوى وبمشاركة حشد عشائر 60، تمكنت من قتل انتحاريين اثنين واعتقال اثنين آخرين في قضاء البعاج الحدودي جنوب غرب الموصل”.واشار الى انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية […]

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