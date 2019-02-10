مراسلة الغد: «سوريا الديمقراطية» تبدأ المعركة الأخيرة ضد «داعش»

2019/02/10 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت قوات “سوريا الديمقراطية” هجوماً على آخر جيب لتنظيم “داعش” في شرق سوريا، بهدف القضاء على آخر مناطق لهم في شمال شرق سوريا.

ويضم الجيب الواقع في محافظة دير الزور السورية والقريب من الحدود العراقية قريتين لا زالتا تحت سيطرة تنظيم داعش.

وأفادت مراسلة الغد ان هناك تنسيق ودعم كامل من قبل التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش في آخر جيب له في ريف دير الزور الشرقي، حيث بدأت قوات سوريا الديمقراطية في المرحلة النهائية للقضاء على تنظيم داعش بعد أن تمكنت من التحضير والتجهيز خلال الأيام القليلة الماضية، وتمكنت من فتح ممر إنساني آمن ليتمكن المدنين من الخروج لا سيما أن تنظيم داعش يتخذهم كدروع بشرية وهذا ما كان يعرقل تقدم وسير قوات سوريا الديمقراطية”.

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