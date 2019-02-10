مجلس بغداد: الحشد الشعبي استنفر جهوده لانهاء أزمة المياه في النهروان 

2019/02/10 | 13:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد، الاحد، ان الساعات القليلة المقبلة ستشهد انتهاء ازمة شح مياه الصالحة للشرب في مناطق النهروان جنوبي العاصمة، مبينا ان الحشد الشعبي استنفر كافة طاقته لانهاء الازمة.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الجهات المختصة أطلقت أطلاقات كبيرة من المياه باتجاه جسر ديالى لدفع مياه الصرف الصحي التي […]

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