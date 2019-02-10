المركزي العراقي: 133 مليون دولار مبيعات العملة الأجنبية بمزاد الأحد

2019/02/10 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية بمزاد اليوم الاحد إلى 132.82 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 117.56مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بزيادة 15.26 مليون دولار.





ووفقا لبيان المركزي اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 29 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة فقط.





وأوضح المركزي في بيانه، أن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غدا الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 158.37 مليون دولار.





وأشار البنك، إلى أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 131.62 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 1.2 مليون دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، بحسب البيان.





وخلال مزاد الخميس، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع مبيعات العملة الأجنبية إلى 117.56 مليون دولار، مقارنة بمبيعات قيمتها 115.95 مليون دولار بمزاد الأربعاء.





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