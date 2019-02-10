2019/02/10 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / النزاهة : ضبطٍ أوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان

10/02/2019 13:09:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات دينارٍ ونصف المليار.

وذكر بيان للدائرة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "فريقاً من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ، تمكَّن من ضبط أوليَّات ابتياع الحوالتين التي تمَّ تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكوميَّـة في بغداد".

واضافت ان "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن أنَّ الحوالتين تبلغ قيمتهما (5,680,000,000) مليارات دينارٍ"، مُبيِّنةً أنَّ "إحداهما مُزوَّرة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مُخالفةً للتعليمات النافذة".

وأوضحت الدائرة أنه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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