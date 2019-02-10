2019/02/10 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف قائد قوى الامن الداخلي في العاصمة طهران العميد حسين رحيمي، الأحد، عن الاستعداد الكامل للحفاظ على الامن والنظام في مسيرات الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران يوم غد الاثنين.وقال رحيمي في تصريح، إن “قوى الامن الداخلي في العاصمة طهران على استعداد كامل لحفظ الامن والنظام خلال مراسم 22 بهمن (11 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تكشف عن استعداداتها الأمنية للاحتفال بالذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية alansaar.

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