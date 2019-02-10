مقررة البرلمان: وفاة الطفلة

2019/02/10 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت مقررة البرلمان خديجة علي، اليوم الأحد، ما تعرضت له الطفلة رهف من عنف وتعذيب على ايدي ذويها ادى الى وفاتها، داعيه البرلمان لسن القوانين

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