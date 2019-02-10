المحكمة الاتحادية: أصدرنا عشرات الأحكام لحماية حقوق الإنسان

2019/02/10 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عن إصدارها عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على حماية حرية التعبير عن الرأي.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود زار على رأس وفد ضم القضاة أعضاء المحكمة معرض بغداد الدولي للكتاب، وأشاد […]

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