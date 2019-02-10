2019/02/10 | 13:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عن إصدارها عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على حماية حرية التعبير عن الرأي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود زار على رأس وفد ضم القضاة أعضاء المحكمة معرض بغداد الدولي للكتاب، وأشاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: أصدرنا عشرات الأحكام لحماية حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عن إصدارها عشرات الأحكام في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة حرصها على حماية حرية التعبير عن الرأي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود زار على رأس وفد ضم القضاة أعضاء المحكمة معرض بغداد الدولي للكتاب، وأشاد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية: أصدرنا عشرات الأحكام لحماية حقوق الإنسان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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