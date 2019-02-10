مدرب الصناعات: نعرف نقاط ضعف نفط الجنوب

2019/02/10 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]يستعد فريق الصناعات الكهربائية، لمواجهة مضيفه نفط الجنوب، غدا الإثنين، ضمن الجولة الـ 16 للدوري العراقي، بملعب الفيحاء بالبصرة.

وقال مدرب الصناعات الكهربائية، مظفر جبار، في تصريح صحفي، إن الفريق يمر بحالة معنوية جيدة بعد أن خطف نقطة التعادل من الطلبة، أحد الفرق المميزة في الدوري، مضيفا أنهم يراهنون على تلك الروح في مباراة الغد، أملا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام نفط الجنوب.



وأوضح أنه شاهد عدة مباريات لنفط الجنوب الذي يعد من الفرق الصعبة، مشيرا إلى أنه حدد نقاط الضعف التي يعاني منها منافسه للعمل على استغلالها للظفر بنقاط المباراة.وأضاف أن الصناعات الكهربائية وصل إلى البصرة بصفوف مكتملة وهو ما يدفعهم للبحث عن حصد النقاط الثلاث.



يشار إلى أن الصناعات الكهربائية يحتل المركز الـ 15 برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نفط الجنوب بالمركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

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