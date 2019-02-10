النزاهة تضبط حوالتين بقرابة ستة مليارات دينار في المصرف الزراعي بميسان

2019/02/10 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تنفيذ عمليَّة ضبطٍ لأوليات ابتياع حوالتين في المصرف الزراعيِّ بمحافظة ميسان تبلغ قيمتهما أكثر من خمسة مليارات دينارٍ ونصف المليار.

وذكر بيان للنزاهة، ان "الدائرة أفادت، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة، بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ميسان التابع للهيأة، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ، تمكَّن من ضبط أوليَّات ابتياع الحوالتين التي تمَّ تحويلهما إلى أحد فروع المصارف الحكوميَّـة في بغداد".وأضاف ان "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى الكشف عن أنَّ الحوالتين تبلغ قيمتهما 5 مليارات و680 مليون دينارٍ" مُبيِّنا أنَّ "إحداهما مُزوَّرة، والأخرى كانت إجراءات إصدارها مُخالفةً للتعليمات النافذة".وأوضحت دائرة النزاهة، أنه "تمَّ تنظَّـيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات؛ وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".

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